أكدت جمعية النجاة الخيرية حرصها على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة، ومن خلالها تسعى الى تطوير الموارد المتاحة لها بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، الأمر الذي يتطلب استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية الفاعلة، وهو هدف استراتيجي من أهداف توطين العمل الخيري للجمعية. وفي هذا الإطار ضمت جمعية النجاة إلى فريق خبرائها وإدارتها العليا أحد القامات والخبرات الكويتية الرائدة والخبيرة في مجال المال والاستثمار سعدون عبدالله العلي ليكون مسؤولا ومديرا عاما لوقف النجاة، ومما لا شك فيه أن مهارات العلي وخبراته السابقة في مختلف المجالات ستكون قيمة للغاية بالنسبة للنجاة الخيرية في وقت تواصل فيه الجمعية عملية تطوير برامجها ومشاريعها.