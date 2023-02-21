أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.31% في شهر يناير الماضي على أساس سنوي.



وذكرت «الإحصاء» أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.24% في يناير الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.



وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يناير الماضي بنسبة 7.38% مقارنة بالشهر ذاته من 2022 وارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.22% على أساس سنوي.



وأوضحت ان مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 1.44% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1.77%.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.63% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.87% في يناير مقارنة بالشهر ذاته من 2022.



وبينت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.16% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.21% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40%.



وأضافت ان أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يناير الماضي بنسبة 3.51% في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.91%.