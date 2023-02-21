

محمد الجلاهمة



شنّت الإدارة العامة للمرور ممثلة في قسم مرور الأحمدي، والإدارة العامة لشرطة النجدة متمثلة بإدارة شرطة نجدة الاحمدي، حملة أمنية مرورية على الطريق الساحلي ومنطقة الأحمدي، أسفرت عن تحرير (327) مخالفة مرورية وإحالة (31) مركبة الى كراج حجز المركبات للاستهتار والرعونة وإجراء سباق وإصدار أصوات مزعجة وتظليل زجاج، ومن بين المركبات المظللة مركبة وضعت عليها صورة الزعيم النازي أدولف هتلر، كما تمت احالة حدث الى ادارة حماية الأحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية.



وأكد مصدر امني ان مدير عام الادارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة وجه بحجز المركبات المخالفة الفترة القانونية كاملة، على ان يعاد فحصها وازالة كل اوجه التجاوزات بها قبل تسليم المخالف رخصة تسيير المركبة «دفتر السيارة».



من جهة أخرى، أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوع الماضي، عن تحرير 30595 مخالفة متنوعة، وإحالة 87 مخالفا إلى الحجز منهم 72 شخصا بالغا ارتكبوا مخالفات جسيمة و15 حدثا جار إحالتهم إلى نيابة الأحداث ونقلت إلى كراج الحجز 35 مركبة ودراجة نارية أغلبها إصدار أصوات مزعجة.