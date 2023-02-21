

بيروت - بولين فاضل



واقع صعب تواجهه اليوم الممثلة نادين الراسي، حيث يتعين عليها بشكل دائم ولفترة زمنية معينة التنقل بين دمشق وبيروت، وبالتالي سلوك الطريق الدولية نفسها التي رحل عليها شقيقها الفنان جورج الراسي. وبالرغم من أن نادين تكره هذا الأوتوستراد الذي تسبب في وفاة شقيقها، غير أنها مضطرة لسلوكه لتصوير مسلسلها الجديد «Voice» وهو مسلسل سوري عبارة عن دراما بوليسية من عشر حلقات يجمعها بطولة بالممثل السوري ميلاد يوسف، وهو من تأليف زهير الملا وإخراج أمير نعيمو وإنتاج شركة الأصايل. وتقول نادين إنها تحدت نفسها بقبول هذا العمل وقبول سلوك طريق الموت التي سلكها للمرة الأخيرة في حياته جورج الراسي.