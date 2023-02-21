

هادي العنزي



تقدم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بقيادة محمد إبراهيم ومساعده بداح الهاجري باستقالتهم مساء أمس الأول، معتذرا عن عدم مواصلة مهمة الإشراف على السماوي فيما تبقى من الموسم الكروي، وذلك «انطلاقا من مسؤوليتهما الفنية، ولمصلحة الفريق».



وجاءت استقالة محمد إبراهيم وبداح الهاجري بعد خسارة السالمية من القادسية 0-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري زين للدرجة الممتازة أول من امس. وقد باشر الجهاز الإداري للسالمية مهمة البحث عن مدرب جديد ليتولى مهمة الإشراف على الفريق، ويتوقع أن تكون الخيارات بين المدربين الوطنيين، نظرا لضيق الوقت، وارتباط أغلب المدربين الأجانب مع أندية مختلفة، وسيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقد شكلت النتائج المتواضعة للفريق في الجولات الماضية ضغطا كبيرا على الجهاز الفني، خاصة بعدما تراجع ترتيب السماوي إلى المركز الثامن، مما يبعده عن المشاركة في القسم الثالث والأخير الحاسم على لقب الدوري.