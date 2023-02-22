

عبدالله قنيص



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص من ضبط 16 بائعة هوى و7 سماسرة امتهنوا الأعمال المنافية والترويج لها.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن رجال الأمن الجنائي ضبطوا مجموعة من الرجال والنساء من جنسيات مختلفة بتهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة، وذلك في محافظة حولي.

وقال مصدر امني لـ «الأنباء» إن الموقوفين الـ 23 ضبطوا في عدة أوكار مشبوهة بعد ورد معلومات سرية لرجال إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص عن استغلال عدة شقق للأعمال المنافية والترويج لها عبر مواقع التواصل، وبعد التيقن من المعلومات تم مداهمة الشقق واقتياد المتهمين إلى إدارة الإبعاد تمهيدا لإبعادهم من البلاد.