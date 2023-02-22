عبدالعزيز الفضلي



تحت شعار «عز وفخر»، أقامت منطقة الفروانية التعليمية احتفالية في مدرسة العمرية الابتدائية بنات وبمشاركة عدد 14 مدرسة وعدد من رياض الأطفال، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الوطنية التي تقيمها منطقة الفروانية التعليمية.



افتتحت الفعالية بعرض وطني لطالبات المرشدات والزهرات تلته كلمة مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي الذي هنأ الجميع بنجاح تنظيم فعالية العيد الوطني هذا العام، متقدما بالشكر الجزيل لإدارات المنطقة التعليمية ومديرة مدرسة العمرية أ.بنات وتوجيه الزهرات والمرشدات والموجه الفني الأول للتربية الكشفية الذي قدم كل ما هو مميز لهذه الفعالية الوطنية.



واوضح العجمي ان مهما قدمنا لهذا الوطن الغالي نكون مقصرين، داعيا الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان وان يحفظ كويتنا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه.



واختتمت الاحتفالية بعرض لجميع المشاركين ثم جولة في المعرض الذي ضم جميع أعمال وأنشطة المدارس المشاركة بمراحلها التعليمية للبنات وتقديم أهم ما يتم غرسه من قيم لطالبات المراحل والذي يضم مجموعة مميزة لما شهدته الكويت من حقبات من الزمن.



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