عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية يوم 16 مارس المقبل آخر موعد لإقفال القيود المحاسبية بقطاعات وزارة التربية المختلفة.



وطلبت وكيلة الشؤون المالية بالتكليف بوزارة التربية رجاء بوعركي في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام، تلقت «الأنباء» نسخة منه، بموافاتها بجميع المطالبات المالية التي تخص القطاعات والإدارات التابعة لها في موعد أقصاه 2023/3/16 مرفقا بها كل المستندات المؤيدة للمبالغ حتى يتسنى سدادها خصما من بنود ميزانية السنة المالية 2022- 2023. وجاء في نص الكتاب أنه «نظرا لقرب انتهاء السنة المالية 2022 - 2023 وتمهيدا لإعداد الحساب الختامي وضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات، ووفقا لتعليمات وزارة المالية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في الجهات الحكومية، لذا يرجي موافاتنا بجميع المطالبات المالية التي تخص قطاعكم والإدارات التابعة له في موعد أقصاه 2023/3/16 مرفقا بها كل المستندات المؤيدة للمبالغ حتى يتسنى لنا سدادها خصما من بنود ميزانية السنة المالية 2022/ 2023».‫



من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية انطلاق مسابقة (المفاهيم البيئية المدرسية) لطلبة المرحلة المتوسطة (الصفين الثامن والتاسع) بجميع مدارس التعليم العام والمعهد الديني للتوعية المجتمعية البيئية وذلك من بداية مارس المقبل. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المسابقة تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومركز صباح السالم الثقافي لتعزيز السلوك الإيجابي والتثقيفي وللمحافظة على سلامة بيئة الكويت.



وأضافت أن المسابقة تعزز روح التنافس والتحصيل العلمي لدى المتعلمين لاسيما أن أسئلة المسابقة مرتبطة بالمنهج الدراسي للصفين الثامن والتاسع من مادة العلوم والمواد الاجتماعية المتعلقة بالشأن البيئي.



وأوضحت أن المسابقة تبدأ بالتصفيات على ثلاث مراحل لكل منطقة تعليمية على حدة لتصعد الفرق الفائزة للمشاركة بالمسابقة النهائية التي ستقام في مركز صباح السالم الثقافي.



وبينت أن المسابقة تهدف أيضا إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية وغرس مفهوم الاستدامة والتعرف على المفاهيم والمصطلحات البيئية، بالإضافة إلى فهم الآثار المستقبلية المترتبة على التغير المناخي ودور وإنجازات المؤسسات الحكومية المختصة بالشأن البيئي.