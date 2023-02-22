بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.