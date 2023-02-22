أعلنت شركة النقل العام الكويتية الناقل الرسمي للبلاد، كونها شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، عن حصولها على مناقصة عقد نقل طلبة جامعة الكويت من أماكن مساكنهم المختلفة الى مواقع الكليات داخل الحرم الجامعي في مدينة الشدادية، وذلك باستخدام حافلات بأحدث المواصفات وحسب المتعاقد عليه مع جامعة الكويت، مشيرا الى ان العدد الكلي للحافلات 181 مقسما الى 166 حافلة و15 حافلة لذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بمصعد نظام هيدروليكي لدخول أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية م.منصور عبد المحسن السعد، ان عقد جامعة الكويت المتمثل في تشغيل الحافلات المذكورة يأتي ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنوع الإيرادات المخطط لها للسنوات العشر القادمة، وربطها بالمصروفات التشغيلية التي تسهم في تحقيق معدل ربحية وزيادة في أصول الشركة، مما يعزز مكانتها وأداءها التشغيلي.



وأثنى السعد على تقديم جامعة الكويت خدمة نقل الطلبة من مساكنهم الى مقار الجامعة، مشيرا الى ان هذه الخدمة التي تم تفعيلها من شأنها التأكيد على تفعيل ثقافة النقل الجماعي وأهميتها، مؤكدا ان الشركة تسعى من جانبها للتعاون في مثل هذه الخدمات، والتي من شأنها ان تسهم في تخفيف الازدحام المروري.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لشؤون النقل محمد يوسف الفهيد، ان خدمة نقل الطلبة تغطي جميع مناطق الكويت، كما ان جميع الحافلات مزودة بنظام تتبع الحافلات ومراقبتها بنظام GPS، مضيفا ان شركة النقل العام الكويتية سخرت كل طاقاتها لتشغيل الحافلات المتعاقد عليها ابتداء من تجهيزها والكراجات الفنية ومستلزماتها واستقدام السائقين والانتهاء من إجراءات اختباراتهم، إضافة الى الانتهاء من كل العقود المرتبطة بتشغيل الحافلات وصيانتها بشكل دوري.



واستعرض الفهيد كل قطاعات اعمال الشركة والتي تقدم لعملائها عدة خدمات كالنقل العام بحافلاته الحديثة والنقل الخاص كالنقل البري ورحلات العمرة الموسمية وخدمة تأجير الحافلات للأفراد للرحلات داخل وخارج الكويت وخدمات نقل للشركات الحكومية والخاصة بالتعاقد عن طريق أسطول حديث متكامل من الحافلات مع التأكيد على توفير تجهيزات الامن والسلامة وأحدث التقنيات لتوفير سبل الراحة للركاب، إضافة الى خدمة سحب المركبات (الاوناش) داخل مناطق الكويت بأسعار مميزة وكراجات ذات كفاءة عالية لتصليح المركبات بجميع أنواعها.



من جانب آخر، قال مدير إدارة النقل الخاص م.محمد الفيلكاوي، ان الشركة مقبلة على كثير من العقود المشابهة في الفترات القادمة وفق منظورها الجديد والمنسجم مع التطلعات المستقبلية في قطاع النقل.