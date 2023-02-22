أقامت مدرسة بلال بن رباح الابتدائية للبنين حفلها السنوي للعام الدراسي 2022 - 2023 للطلبة المتفوقين تحت رعاية مدير المدرسة سلامة دحل العنزي، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



بدأ الحفل بالسلام الوطني بمشاركة بعض قطاعات الجيش الكويتي، وعزفت الفرقة الموسيقية التابعة للتوجيه المعنوي للجيش الكويتي النشيد الوطني. وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة من الموروث الشعبي وتوزيع الهدايا للجمهور.



وأشاد الجميع بمستوى الحفل وجمال الفقرات، واعتبره كثيرون الأميز والأروع على مستوى منطقة العاصمة التعليمية، حيث كانت كلمات مدير المدرسة سلامة دحل العنزي محفزة وداعمة للطلبة على مزيد من التفوق والنجاح.