استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت المؤتمر الدولي السنوي الثامن للجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بالتعاون مع الجمعية البريطانية للديسليكيا BDA، حيث أقيم المؤتمر عنوان «حلول تطبيقية لدعم عسر القراءة»، بحضور العديد من المختصين وأولياء الأمور.



وهدف المؤتمر إلى تفسير وفهم المشكلات التي يواجهها المتعلمون الذين يعانون من عسر القراءة، كما عرف المختصين بالأساليب والموارد المناسبة لدعم المتعلمين في مختلف البيئات التعليمية، بمشاركة د.هدى شعبان كمنسق عام للمؤتمر واستشاري التقييم والتطوير بالجمعية، وكايلي تشانغ المدرب والاستشاري في جمعية عسر القراءة البريطانية، ولين لوفيل محاضرة ورئيسة الدورة التدريبية.



وأتاح المؤتمر لجميع الحاضرين هذا العام فرصة إكمال برنامج المستوى الثاني المعتمد من الجمعية البريطانية للديسليكيا والخاص بتعزيز الوعي بعسر القراءة، كما انضم الحاضرون إلى جلسة إضافية بعنوان «عسر الحساب: التعريفات والاستراتيجيات الرئيسية للدعم» للتعرف على عسر الحساب وكيفية دعم المتعلمين الذين يعانون من هذا النوع من الصعوبات.