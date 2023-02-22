شارك أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمد العبيد في ندوة خليجية بشأن دور المجالس التشريعية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصادات الوطنية نظمها مجلس الشورى العماني.



وقدم العبيد ورقة عمل خلال الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي تناولت محاور المناخ الاستثماري الخليجي وأطر تكامله وطبيعة الاستثمارات البينية والتحديات والفرص المتاحة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.



واستعرض العبيد التشريعات الخليجية الحالية ودورها في تشجيع وجذب الاستثمار، ودور المجالس التشريعية الخليجيـــة في إيجاد التشريعات المستقبلية الملائمة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والمناخ. وأكد العبيد أهمية العلاقــات الدبلوماسية البرلمانـيـــة للمجالـــس الخليجية في توسيع أسس التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.



يذكر ان الندوة التي شاركت فيها المجالس التشريعية في دول الخليج العربي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف والرؤى بين المجالس التشريعية الخليجية والجهات ذات الصلة.



كما وجّه النائب حمد العبيد سؤالين إلى كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن سبب تجميد المبادرة العالمية لإنشاء محطة كهرباء عملاقة للكويت مجانا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن سبب تأخر أعمال البنى التحتية في منطقة جنوب سعد العبدالله، ونص السؤالان على ما يلي:



سؤال إلى وزيرة الكهرباء



نشرت شبكة مباشر نيوز الإخبارية في تاريخ 2023/1/31 خبرا بعنوان «تجميد» المبادرة العالمية لإنشاء محطة كهرباء عملاقة للكويت مجانا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سبب رفض هذه المبادرة؟



2 - ما استعدادات الوزارة لأزمة نقص الكهرباء القادمة بناء على ما ذكر في نشرة الصحيفة؟



3 - ما سبب تجاهل الوزارة لمثل هذه المبادرات؟



سؤال إلى وزير شؤون الإسكان



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سبب تأخر أعمال البنى التحتية في منطقة جنوب سعد العبدالله؟



2 - هل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توجه لزيادة عدد التوزيع والتخصيص بالتزامن مع البدء في البنية التحتية؟



3 - تاريخ البدء بأعمال مشاريع البنى التحتية لمنطقة جنوب سعد العبدالله.



4 - هل تمت ترسية مناقصات منطقة جنوب سعد العبدالله لأعمال البنية التحتية؟