

في إطار التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها إلى سيارات عالية الأداء وترسيخا لمكانتها كعلامة تجارية تتمتع بتراث غني في مجال المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، أعلنت نيسان البابطين الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت عن إطلاق مركبة باترول نيسمو 2023 الأحدث في الكويت.

وقد صممت نيسان باترول نيسمو 2023 حصريا للعملاء في الخليج لتوفر لهم تجربة قيادة تجمع بين أداء السيارة الرياضية الفخمة متعددة الاستخدامات والسيارة الرياضية عالية الأداء لتواصل جذب محبي السيارات في المنطقة منذ عقود.



وترتكز باترول نيسمو التي أطلقت للمرة الأولى عام 2015 على طراز باترول V8 ذي محرك بـ 8 أسطوانات، والذي تولى تعديله حرفيو نيسان المعروفون باسم «تاكومي»، وهم مجموعة من 5 صانعي محركات محترفين يتفردون ببناء محركات نيسان GT-R يدويا.

يولد المحرك قوة تصل إلى 428 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 560 نيوتن متر، وتوفر مخمدات الصدمات Bilstein في نظام التعليق المعدل والتي تتميز باللون الأصفر الزاهي تحكما أفضل، فيما يسهم الأنبوب الجانبي في المصد الأمامي وجناح السقف وعجلات الألمنيوم الأخف وزنا وثنائية اللون قياس 22 بوصة في تعزيز الديناميكا الهوائية والحد من قوة الرفع.

ويعكس التصميم المميز لمركبة باترول نيسمو الطابع الرياضي والمزايا الديناميكية الهوائية، وتعزز ذلك شعارات نيسمو وخط نيسمو الأحمر الذي يلتف حول قاعدة السيارة بشكل بارز.

كذلك، يبرز تصميم شبك V-Motion الأمامي ثلاثي الأبعاد المميز ومصابيح LED الأمامية، ما يمنح السيارة حضورا لافتا على الطرق. أما الواجهة الخلفية فتمتاز بالتناسق، حيث تبرز خطوط تصميم السيارة من خلال تطعيمات الكروم الداكنة والمصابيح الخلفية الالتفافية التي تضفي أناقة أكبر إلى السيارة.

كما تشمل مصابيح ضباب خلفية LED مستوحاة من سيارات الفورمولا 1 وتصدر ضوءا ساطعا بقدر مصابيح الفرامل خلال ظروف القيادة الصعبة.

ويعزز تصميم المقصورة الداخلية لباترول نيسمو 2023 الشعور بالراحة والفخامة ويعكس تراث نيسمو الغني في مجال السباقات، حيث استخدمت فيها مقاعد عالية الجودة مع تطريزات يدوية، ومقود أسود من جلد ألكانتارا، وخط وسطي باللون الأحمر، ما يمنح السائق شعورا بمتعة القيادة على الطرق.

وتمتد التطريزات الحمراء ولمسات ألياف الكربون على طول اللوحة المركزية وتمنح باترول نيسمو طابعها الرياضي والديناميكي. وتعد المواد المتينة المستخدمة في المقصورة مثالية لسيارة تتمتع بتاريخ عريق مثل باترول.

وتتضمن اللوحة المركزية شاشة نظام معلومات ترفيهي قياس 12.3 بوصة مع اتصال لاسلكي بتطبيق «آبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، ولوحة القيادة الذكية المصممة بطريقة تضمن راحة السائق.

ويعزز تجربة القيادة والترفيه نظام Bose Premium الصوتي المكون من 13 مكبر صوت، إضافة إلى مستويات الحد من الضوضاء المحسنة، والتي تتيح لكل الركاب الاستمتاع براحة وفخامة أكبر داخل مقصورة باترول نيسمو.