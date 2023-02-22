قال مطار دبي الدولي أمس الثلاثاء إنه سجل قفزة نسبتها 127% في حركة المسافرين السنوية لتبلغ 66.1 مليون مسافر العام الماضي بما يتجاوز توقعاته.



ومن المتوقع أن يستقبل المطار 78 مليون مسافر هذا العام مع استعداد الإمارات لاستضافة أحداث دولية كبرى من بينها مؤتمر المناخ (كوب 28).



وتوقعت مؤسسة مطارات دبي، الشركة المشغلة للمطار، في نوفمبر أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 64.3 مليون في 2022.



وصرح بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي لرويترز، من مكتبه في مطار دبي الدولي، إن نحو 60% من المسافرين كانوا يقصدون المدينة، بينما 40% منهم من المسافرين المتوقفين في المطار.



وقال جريفيث إنه لن يفاجأ إذا بدأوا في تجاوز المستويات الشهرية المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 خلال النصف الثاني من هذا العام، مع كون الأرقام الحالية أقل من تلك المسجلة قبل الجائحة.