قتل 15 جنديا على الأقل في هجوم شنه مسلحون في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي، على ما أفاد امس مصدران أمنيان.



وأوضح مصدر أمني أول «استهدفت بلدة تين-أكوف بهجوم عنيف» متحدثا عن «مقتل 15 شخصا» و«فقدان عناصر»، وأكد مصدر أمني ثان لوكالة «فرانس برس» وقوع هذا الهجوم، لكنه قال إن الحصيلة هي 19 قتيلا و«عشرات المفقودين».



وبحسب المصدر الأول، فإن رد جيش بوركينا فاسو جوا وبرا أتاح «قتل عشرات الإرهابيين».



وتابع المصدر أن «العمليات مستمرة على الأرض وتتركز في ولاية أودالان عند مستوى المثلث الحدودي (عند الحدود مع النيجر ومالي) التي تشهد تجدد أعمال العنف منذ أيام».