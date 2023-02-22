أقام عميد السلك الديبلوماسي فى المملكة العربية السعودية السفير ضياء الدين حفلا وداعيا لسفير نا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد بمناسبة انتهاء مهام عمله فى الرياض.

وأعرب أعضاء السلك الدبلوماسي عن تقديرهم للنشاط الدبلوماسي المتميز للشيخ علي الخالد طوال فترة توليه رئاسة البعثة مشيدين بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين.

ومن جانبه، شكر السفير الشيخ علي الخالد جميع أعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولي وزارة الخارجية السعودية على التعاون المستمر مع سفارة دولة الكويت خلال فترة عمله متمنيا للعلاقات السعودية والكويتية المزيد من التطور والتقدم في كافة المجالات.