

هنأ رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بأعياد الاستقلال والتحرير أعادها الله، وسموهما بصحة وعافية والكويت ترفل بالعز والفخر.



وقال الحمود إن مناسبتي العيد الوطني ويوم التحرير من أهم المناسبات في الكويت فيوم 25 فبراير هو تاريخ الجلوس على عرش الحكم للمرحوم الأمير الأسبق الشيخ عبدالله السالم الصباح وقد أصبح رمزا لاستقلال الكويت ويوم 26 فبراير هو ذكرى تاريخ تحرير الكويت من العدوان والاحتلال العراقي الغاشم.



وأضاف ان أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت يرون في هاتين المناسبتين حافزا مستمرا للعطاء ودافعا متجددا للحب والوفاء للوطن والتضحية من أجله، فأعضاء الهيئة التدريسية يحملون لواء العلم والمعرفة ويتفانون بغرس المبادئ والمقومات الأساسية للمجتمع والعلوم المتخصصة في عقول ونفوس الطلبة معا بشكل من المتأمل أن يأتي أكله وتنضج مفاعليه ويصب في خير الوطن ورفاهيته ورفعته وتقدمه بين الأمم والشعوب.