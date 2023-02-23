قدم سفيرنا لدى ماليزيا راشد الصالح أوراق اعتماده لملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه في احتفال بروتوكولي بالقصر الملكي في كوالالمبور تخلله استعراض الحرس الملكي الماليزي. وأفاد السفير الصالح في تصريح لـ «كونا» بأنه نقل لملك ماليزيا تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فيما نقل ملك ماليزيا تحياته الخالصة، وتمنياته الصادقة إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي. واستذكر العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلاد وماليزيا وأهمية توطيد تلك العلاقات وسبل تطويرها، مضيفا أن ملك ماليزيا عبر عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين الصديقين. وأكد السفير الكويتي الحرص على توثيق وتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.



وتمت مراسم تقديم أوراق الاعتماد برفقة مضحي طواري الفضلي من سفارتنا بماليزيا.