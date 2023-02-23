عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني كشوفا بأسماء ما يقارب 1800 معلم ومعلمة من الوافدين لإنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، ان الكشوف تضمنت أعدادا من المعلمين والمعلمات العاملين في بعض المواد الدراسية التي يتوافر لها بديل من المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات كالتربية الإسلامية والموسيقية والفنية والاجتماعيات واللغة العربية والديكور، مشيرة إلى ان الوزارة حددت أغسطس المقبل الموعد النهائي لهم في الخدمة.



وقالت المصادر ان قرار إنهاء خدماتهم سيكون نافذا بعد أن تصرف لهم رواتب الصيف كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.