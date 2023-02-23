

مبارك الخالدي



أشاد عضو مجلس إدارة نادي الجهراء رئيس جهاز الكرة طواري مدلول بأداء فريقه أمام النصر في ختام الجولة الـ 15، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال مدلول لـ «الأنباء»: «المباراة كانت صعبة للغاية على الفريقين اللذين يحدوهما طموح الفوز وكسب نقاط المباراة وكانت أيضا منافسة جميلة وممتعة بينهما، خصوصا أن العنابي فريق عنيد ويضم نخبة مميزه من اللاعبين لكن فريقنا نجح في التسجيل بالأوقات الحرجة للخروج بنقطة ثمينة».

وأضاف: «لم نتأثر بقرار الحكم إلغاء هدف صحيح لنا كان من الممكن أن يغير اتجاه المباراة فنحن نكن كل الاحترام للحكام وندرك معنى الأخطاء التقديرية، ونتفهم ذلك لكن الأهم هو تعامل الجهاز الفني مع ظروف المباراة حتى الدقائق الأخيرة وهذا الأمر يحسب للجهراء»، موضحا: «نشعر بالرضا عن أداء الجهراء حتى الآن رغم الظروف التي نمر بها، ونحن نحوض كل مباراة بشعار البطولة نظرا لحساسية وأهمية المباريات المتبقية.