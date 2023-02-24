أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد تعليماته بالإفراج عن جميع العسكريين من منتسبي الجيش الموقوفين انضباطيا، وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.



كما أعلنت وزارة الداخلية أمس الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير اعتبارا من اليوم الجمعة. وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن وكيل «الداخلية» الفريق أنور البرجس أصدر قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا، بناء على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.



في نفس السياق، أعلن الحرس الوطني أمس الإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير ليتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم. وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي أصدر قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بناء على توجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.