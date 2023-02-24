ندى أبونصر



كيدزانيا الكويت تصنع أطفالا يحرصون على البيئة من أجل مستقبل أكثر إشراقا، حيث بدأ برنامج العالم الأخضر في 15 فبراير وسيستمر حتى 23 مايو 2023، والهدف منه منح الأطفال فرصة للمبادرة في تغير المناخ والحفاظ على البيئة لمصادر الطاقة النظيفة، باستخدام عدة طرق منها استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث يقومون بتشغيل مختلف أجهزة توليد الطاقة النظيفة. في هذا البرنامج يتعلم الأطفال كيفية إعادة تدوير المواد بما يجنب كوكب الأرض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة، ويتعرفون على معنى تقليص البصمة الكربونية من أجل صنع «عالم أفضل».



وتأتي فكرة البرنامج من تعريف الأطفال على السلوكيات اليومية بدءا من طريقة السيارة، وانتهاء بطرق رمي النفايات في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكوكب الأرض. لذا من الضروري للغاية تعريفهم كيف تؤثر سلوكياتنا وأفعالنا على البيئة، وذلك كي نطورها ونعدلها لتصبح أكثر استدامة، بما يقلص ويعالج أزمة المناخ. ويتكون برنامج «عالم الأخضر» من 8 أنشطة مختلفة تهدف إلى تمكين الصغار ليصبحوا أبطال عصر الطاقة النظيفة، بما يجعلهم أوصياء على كوكب الأرض كي يصبحوا حماة كوكبنا. ويأتي دور كل نشاط من أنشطة البرنامج في دعم حماية كوكب الأرض بما يضمه من كائنات حية من حيوانات ونباتات والحفاظ على الثروات الطبيعية، بما يمكن الأجيال القادمة من الاستمتاع بها وإدراكا لأهمية تأثير هذا النمط من التعليم على الأجيال القادمة، فإنه يحظى بدعم الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث، وهم:



٭ بنك الكويت الوطني (محطة الطاقة الشمسية وطرق إعادة التدوير).



٭ شركة الساير القابضة (ماكينة توليد الطاقة اليدوية وبناء شبكة لتوليد الطاقة النظيفة).



٭ عصير خوخ ومشمش (متاهة الطاقة الخضراء).



٭ مايكروسوفت التقاط غاز بالواقع المعزز.



٭ مجموعة الخليج للتأمين الكويت: محطة توربينات الرياح.



٭ الهيئة العامة للبيئة: (VR).



٭ في آي ماركتس: (شارات بطل الطاقة النظيفة).



٭ «الأنباء»: (صحيفة الأسبوع الأخضر)



وحرصا من كيدزانيا في التوضيح للأطفال أنه لأنماط حياتنا تأثير عميق الكربون على كوكبنا. لذا فكل اختيار تقوم به هو أمر مهم، كما أنه انطلاقا من مسؤوليتها نحو الأطفال في تعديل أنماط الحياة لتصبح أكثر استدامة، ونقل هذه الرسالة إلى أطفالنا وتوسيع مداركهم بخصوص الاستدامة. وقد تخلل حفل افتتاح البرنامج العديد من الأنشطة والعرض المسرحي وجولة على الأجنحة الموجودة. كما أكد مدير إدارة التنمية المستدامة بمجموعة الساير م.نهاد الحاج أن مشاركة مجموعة الساير تأتي تأكيدا لدورها الرائد في تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والذي تم خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الكثير من الجهات الحكومية منظمات النفع العام. وبهذه المناسبة، تدعو الأهالي وأطفالهم للمشاركة في هذه الفعاليات والمسابقات التي ستقام خلال هذه الفترة وتوجيه الأطفال لكل مفيد ونافع مما يزيد من وعيهم ومساهمتهم في المستقبل من خلال تعديل سلوكياتهم البيئية وتعليمهم التصرف بمسؤولية للحفاظ على مواردهم الطبيعية وعدم استنزافها. بدوره، قال مدير عصير خوخ ومشمش جاسم الهبيدة: نحن سعداء جدا بالمشاركة في هذا البرنامج ونقدم للأطفال من خلال البرنامج العديد من الأنشطة والأفكار الجميلة والهدايا والعصائر المحببة لهم.