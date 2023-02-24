

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي المحدد لتقديم عروض الشركات المعنية بعقد خدمات استشارية حتى 7 مارس المقبل، وذلك وفقا للمعلومات المستقاة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث إن هذا العقد يمثل جانبا من برنامج الإصلاح البيئي وتنظيف التربة من التلوث النفطي، والمقدرة تكلفته بمليارات الدولارات.



وكان الموعد السابق قد انتهى في 21 الجاري، وكانت المجلة قد ذكرت في نوفمبر من العام الماضي أن 4 شركات مقاولات على الأقل قد ابتاعت وثائق المناقصة من شركة نفط الكويت وهي:



٭ كينت (المملكة المتحدة)



٭ وود جروب (المملكة المتحدة)



٭ وورلي (أستراليا)



٭ دبليو تي اي (ألمانيا)



وقد وضعت الوثائق تحت تصرف شركات المقاولات الراغبة في تقديم عطاءات على المشروع بدءا من 18 سبتمبر الماضي، وفقا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة. ويتعلق العطاء بـ «الخدمات الاستشارية في إدارة المشروع والأنشطة ذات الصلة».



وكان الموعد النهائي الأصلي لتقديم العطاءات أمام الشركات المتقدمة للعقد هو 18 ديسمبر. ومنذ طرح العقد في الأصل، تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات عدة مرات.