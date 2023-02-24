

تختتم اليوم منافسات رماية السكيت «رجال وسيدات» لبطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية، التي تقام منافساتها على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وكانت نتائج اليوم الأول للمسابقتين أسفرت عن احتلال الباكستاني عثمان المركز الأول، تبعه الكويتي عبدالعزيز الفيحان ثانيا، ثم الكويتي عبدالله الطرقي الرشيدي ثالثا، فيما جاء الفلسطيني مارسيلو رابعا، بينما حل البحرينيان محمد حسن وتمار العوضي في المركزين الخامس والسادس.



فيما أسفرت نتائج مسابقة السكيت «سيدات» عن احتلال الكويتية فاطمة الزعابي المركز الأول، وحلت الكازاخستانية اوليجا ثانية تبعتها زميلتها كازانوفا ثالثة، ثم البحرينية لطيفة النجم رابعة، فالكازاخستانية زويا والكويتية أفراح عادل بن حسين في المركزين الخامس والسادس.



وفي سياق متصل، تنطلق غدا السبت منافسات التراب والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة والندية في ظل تواجد مجموعة مميزة من الرماة والراميات، وهو ما يعزز من إمكانية مشاهدة مسابقات قوية بداية من الغد.



الى ذلك، قام أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية مدير البطولة عبيد العصيمي بتكريم سكرتير الاتحاد الدولي للرماية ويلي جريل تقديرا لجهوده في دعم رياضة الرماية.



هذا، وأكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش أن الاتحاد العربي للعبة يعمل على دعم وتشجيع ونشر لعبة الرماية في الوطن العربي، وهناك دور كبير لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، رئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان الحمود ورئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية م.دعيج العتيبي في دعم هذه الرياضة، مشيرا إلى أن الأخوة في الكويت دائما سباقين في لمّ شمل العرب.



بدوره، هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني للرماية د.معن بركات، سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير، متمنيا الرقي والازدهار والأمن والأمان لبلد الصداقة والسلام، منوها إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بأربعة لاعبين في منافسات السكيت.



من جانبها، قالت الرامية القطرية أمنة الشيراوي إن البطولة تشهد مستوى رفيعا في ظل تواجد راميات أصحاب خبرات ولديهن تصنيف عال سواء دولي أو إقليمي، وهو ما يؤكد أهمية المشاركة في البطولة والتواجد بها من أجل إضافة مزيد من الخبرات والاحتكاك، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير في المستقبل.