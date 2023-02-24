

تنطلق منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي غدا السبت، حيث يلعب إمبولي مع ضيفه المتصدر نابولي، وليتشي مع ساسوولو.



ويبدأ سماوي الجنوب المباراة في رصيده 62 نقطة كأعلى رصيد لمتصدر في الدوريات الأوروبية الكبيرة جمع منها 21 نقطة من 7 انتصارات أخيرة متتالية، في حين مضيفه يحتل المركز الثاني عشر بعدما سجل 3 تعادلات في 4 جولات فائتة من دون فوز، وجمع نابولي نصف نقاطه من خارج ملعبه (مارادونا) من خلال 10 انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة، في حين سجل إمبولي 4 انتصارات ومثلها تعادلات و3 هزائم بأرضه.



ألمانيا



يلتقي اليوم الجمعة ماينتس مع بوروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح مباريات المرحلة الـ 22 من الدوري الألماني، ويلعب غدا هوفنهايم مع بوروسيا دروتموند، ولايبزيغ مع فرانكفورت، وكولن مع فولفسبورغ، وهرتا برلين مع أوغسبورغ، وفيردر بريمن مع بوخوم، وشالكه مع شتوتغارت.



فرنسا



يقص ليل وضيفه بريست شريط مباريات المرحلة الـ 25 من الدوري الفرنسي عندما يلتقيان اليوم، في حين يتواجه غدا أنجيه مع ليون، ومونبلييه مع لانس.