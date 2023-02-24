

قال البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني إن تجديد عقده مع «الروخيبلانكوس» حتى 2024 قد «تم».



وأكد الدولي البلجيكي استمراره مع الكتيبة المدريدية في حوار مع شبكة «Eleven Sports»، والذي أبدى خلاله رغبته بالتواجد مع منتخب بلجيكا في بطولة الأمم الأوروبية المقبلة.



وكان صاحب الـ 34 عاما انضم لصفوف الأتلتي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، لمدة موسم حتى 30 يونيو 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وهو ما حدث الآن بشكل تلقائي.



وفي موسمه الأول مع الفريق المدريدي، شارك فيتسل في 28 مباراة رسمية، منها 22 كأساسي، إلا أنه منذ عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلجيكا في مونديال 2022 بقطر، شارك في 4 مباريات فقط كأساسي.