احتفالا بحلول ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير في البلاد، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعطيل أعماله يومي الأحد والإثنين الموافقين 26 و27 فبراير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، ذلك مع تأكيده على الاستمرار بتقديم خدماته المصرفية للعملاء عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة طوال أيام العطلة وعلى مدار 24 ساعة.



وبعد أن توجه بأسمى آيات التهاني للكويت، دولة وشعبا وحكومة، بهذه الذكرى السعيدة، أفاد KIB بأنه حريص على التزامه بتلبية احتياجات ومتطلبات عملائه في جميع الأوقات، وتوفير كل السبل والإمكانيات التي تضمن لهم متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل، وبمنتهى الكفاءة، منوها إلى مجموعة الخدمات المصرفية المتنوعة والمتاحة لهم عبر قنوات البنك الإلكترونية، وعلى مدار 24 ساعة، سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها، والتي تتمثل في كل من: خدمة مركز الاتصال، المتوفرة على الرقم المحلي (1866866)، وكذلك على الرقم الدولي (+96522957300)، ذلك بجانب مجموعة الخدمات التي يقدما عبر منصاته الرقمية، بما يشمل كلا من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل»، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت، فضلا عن خدمات «KIB أون لاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw.



وللتواصل، يقدم البنك لعملائه خدمتي: «Live Chat» على الموقع الإلكتروني، والخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية، علاوة على إمكانية التواصل مع KIB عبر تطبيق «WhatsApp»، على رقم البنك المحلي (1866866)، والمخصص للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.



وقد أكد KIB أيضا على جاهزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب المتوقع على عمليات السحب النقدي خلال هذه العطلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، وتوافر عدد الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.