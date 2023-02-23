الرياض - ترأست وزيرة الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز وفد الكويت في الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية العليا الخاص بمشروع الربط السككي السريع الذي يربط بين عاصمتي الكويت والسعودية اليوم الخميس في الرياض.



والتقت الوزيرة د.بوقماز خلال الاجتماع بوزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي م.صالح الجاسر، حيث تم توقيع محضر الاجتماع الرابع المشار إليه من قبل الوزيرين كما قامت الوزيرة د.بوقماز على هامش الزيارة بزيارة المركز الوطني لسلامة الطرق السعودي للاطلاع على طبيعة العمل فيه.



وقالت الوزيرة بوقماز في تصريح لـ "كونا": إن هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون المشترك والمستمر مع الأشقاء في المملكة للإطلاع على الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق والمسافرين برا بين البلدين.



وأشارت د.بوقماز إلى الحرص على إنجاز المشاريع التنموية التكاملية بين الكويت والمملكة خاصة في مجال النقل كونها تخدم شريحة كبيرة من الشعبين وكذلك خدمات النقل التجاري بما يسهل على الجميع تقديم أفضل الخدمات وعلى أكمل وجه.



وشددت الوزيرة على اهتمام الوزارة بالاطلاع على التجربة السعودية في مجال النقل لما تملكه من خبرات متميزة والاستفادة منها، مبينة أنها اطلعت على الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة وعددا من المشاريع الرائدة التي تقوم بها الوزارة وتبادل الآراء حول عدد البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية الممكنة بين البلدين.