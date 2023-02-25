اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس فعل مجرم دولياً ويعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتحرك سريعاً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني

القاهرة - هناء السيد

قال سفير الكويت ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم إن الكويت انطلاقا من إيمانها المطلق بشرعية القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ستستمر في التزامها الراسخ والثابت في دعم الحق العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته وتأييدها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وحل الدولتين.



جاء ذلك خلال مشاركة السفير الغانم في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير د.سعيد أبو علي، ومندوبي وممثلي الدول الأعضاء في الجامعة وذلك لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال الغانم خلال كلمته: إنه ببالغ الأسف والحزن، نجتمع في ظل المستجدات المؤلمة التي يشهدها العالم بأكمله على الأراضي الفلسطينية، وأود في هذا الصدد أن أشيد بسرعة استجابة أشقائنا الدول العربية والأمانة العامة لعقد هذا الاجتماع، لاسيما أن أهمية هذا الاجتماع تأتي في وقت يشهد فيه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين الشقيقة حربا مفتوحة ضد أبنائه وارضه وحقوقه المشروعة، ويتطلب منا وقفة جادة ودعما غير محدود من المجتمع الدولي أجمع، لاسيما في ظل ما يواجهه من سياسات متطرفة من الحكومة اليمينية في إسرائيل والتي ما فتئت منذ وصولها إلى السلطة من استباحة دماء الفلسطينيين، وانتهاكات لمقدسات المسلمين دون أي رادع من المجتمع الدولي.



وأضاف أن الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، وتؤكد على أن هذا الفعل المجرم دوليا يعد انتهاكا صارخا وخطيرا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، إن استمرار سلطة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات للنداءات والبيانات الدولية المعلن عنها قبل فترة قليلة، تنذر بالمزيد من التصعيد والقضاء على أي آفاق للسلام محملين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.



واختتم السفير الغانم قائلا: إن التحديات التي تواجها القضية الفلسطينية تمثل معضلة حقيقية وتراجعا للجهود وتشكل إضرارا بعملية السلام وإخلالا بعملية التفاوض، ونحث هنا كل الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.



وزاد: إننا إذ نعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لأهلنا في فلسطين، لنسأل المولى عز وجل بأن يتغمد الشهداء في واسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وجاء الاجتماع بناء على طلب فلسطين لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية.