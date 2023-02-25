يعقوب العوضي

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مع المنتخب التايلندي في الـ 5,00 من مساء غد في توقيت الكويت وذلك في إطار استعدادات الأزرق للبطولة الآسيوية المقررة في مدينة بالي الإندونيسية مارس المقبل , وكان الأزرق قد غادر الخميس الماضي الى تايلند لتدشين خطة الإعداد .



وفي هذا الإطار أكد مدرب المنتخب اسماعيل عبدالقدوس أن المنتخب حديث التكوين وأن خطة الإعداد تأتي لتأسيس منتخب قادر على تمثيل كرة اليد الكويتية بالصورة التي تليق بها .



وأضاف لدينا مهمة صعبة من خلال تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية المرتقبة ونتطلع كجهاز فني إلى تعزيز الفكر والتكتيك وترجمته على أرضية الملعب.