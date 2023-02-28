

عاطف رمضان



قالت وزارة الأشغال إن مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة بوزارة التربية في منطقة الجهراء أحد المشاريع قيد التصميم التي ستنفذها الوزارة، مشيرة إلى أن مساحة الموقع 150 ألف متر مربع.



وأضافت وزارة الأشغال أن هذا المشروع يحتوي على حرمين دراسيين واحد مخصص للبنين وآخر للبنات، كما يحتوي على المركز الاجتماعي الذي يضم البرج الإداري والمجمع الرياضي والمباني السكنية.



ويتكون المشروع من عدة مبان متخصصة للحالات التالية: مبنى متخصص لتعليم حالات الصم والبكم، وإعاقة الحركة، وللمكفوفين ولحالات الداون والتوحد، ومبنى متخصص للتعليم وإعادة تأهيل وعلاج صعوبة النطق ومبنى متخصص للعلاج الطبيعي، مع وجود حمامات سباحة وملاعب ومبنى للإدارة.