رفع رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وجميع أهل الكويت بالاحتفالات الوطنية، داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يجعلها دار أمن وإيمان إنه ولي ذلك ومولاه. وقال الزامل: في أوج احتفالاتنا الوطنية، قدمت الكويت أميرا وحكومة وشعبا، نموذجا فريدا في العطاء الإنساني وملحمة إنسانية رائعة تجاه إغاثة منكوبي الزلزال المدمر، الذي ضرب كل من سورية وتركيا وتسبب في ألاف الوفيات والجرحى والمصابين، حيث هبت الكويت بمد يد العون للناجين من الزلزال.