

ساهمت الكويت في وضع حجر الأساس لأول اتحاد عربي لرياضة البادل، بتزكية عبدالله الروضان نائبا للرئيس، خلال أعمال الجمعية التأسيسية التي جرت مؤخرا في القاهرة، بحضور ممثلي الدول الست وهي: الكويت، السعودية، الإمارات، عمان، البحرين ومصر، إضافة إلى حضور ممثل لجنة البادل عن الاتحاد السوداني.



وانتخبت الجمعية التأسيسية للاتحاد العربي للبادل المصري أحمد غتوري رئيسا، إلى جانب اختيار مصر لاستضافة المقر، وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر القائم بأعمال رئيس اتحاد الاتحادات العربية كمشرف على هذه الانتخابات.



وتولى عضوية مجلس الإدارة كل من فهد كانو رئيس الاتحاد البحريني وخالد بن سليمان السعيد رئيس الاتحاد السعودي وسعيد محمد المري أمين سر الاتحاد الإماراتي كأعضاء بالتزكية.



وقررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبادل منح الشيخ سعيد بن مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد نظرا لكون الإمارات أول دولة مارست البادل في الوطن العربي منذ 2014 وتقديرا لمجهوداته في نشر اللعبة في عدد كبير من الدول العربية.