

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان شركة «سبيتكو» المحلية بدأت بتنفيذ الأعمال الميكانيكية في مشروع مرافق الإنتاج «الجوراسي 4» المعروف باسم JPF 4 والمقدرة تكلفته بنحو 398 مليون دولار وفقا لمصادر في الصناعة النفطية. وأضافت المجلة ان شركة نفط الكويت كانت قد أرست على الشركة المذكورة العقد الرئيسي للشركة المحلية «سبيتكو» في ديسمبر 2021، وتزامن ذلك مع فوز شركة جيرة الصينية في الشهر نفسه بعقد بقيمة 426 مليون دولار لحزمة الاعمال الجوراسية الأخرى JPF 5.



وقالت المصادر إن البدء في تنفيذ المشروع JPF 4 يشمل الأعمال المدنية والأعمال الميكانيكية الجاري تنفيذها، بينما لم يبدأ العمل بعد في تنفيذ الأعمال الكهربائية واجهزة التشغيل.



تجدر الاشارة الى انه قد تم شراء الغلايات ومعدات الضغط للمشروع وباتت في الموقع، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع بالكامل في أوائل العام المقبل.



وسيتم بناء مشروع JPF 4 بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت، بينما يكون المشروع الثاني على مسافة تقل عن 10 كيلومترات عن موقع المشروع الاول.