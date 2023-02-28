التوزيعات السخية من البنوك المحلية جاءت رغم حجز مخصصات كبيرة بلغت 3.5 مليارات دينار

«الوطني» حقق أعلى الأرباح بـ 1.9 مليار دينار.. وزّع منها 56% نقداً بما يعادل 1.06 مليار

توزيعات «بيتك» النقدية عن 2022 تعد الأعلى والأفضل تاريخياً بقيمة بلغت 200 مليون دينار

1.14 مليار دينار صافي أرباح البنوك بالعام الماضي وزّعت 52% منها بما يعادل 587 مليوناً



المحلل المالي



سجلت البنوك الكويتية نتائج مالية قوية خلال عام 2022، حيث سجلت صافي أرباح قيمتها 1.14 مليار دينار، ووزعت منها أرباحا نقدية على المساهمين بنحو 587 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة توزيعات نقدية إلى صافي الأرباح بلغت 52%، مقارنة بنسبة 49% لعام 2021 ومع معدل عام في آخر 5 سنوات بلغ 51%.



وبحسب رصد لـ «الأنباء»، فقد سجلت البنوك الكويتية صافي أرباح خلال آخر 5 سنوات (بالفترة من 2018 إلى 2022) بلغت 4.45 مليارات دينار، وقد وزعت منها أرباحا نقدية إجمالية على مساهميها بقيمة 2.27 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة توزيعات إلى صافي الأرباح بلغت 51%.



كما وزعت البنوك المحلية أسهم منحة على مساهميها، بالإضافة إلى التوزيعات النقدية، حيث تعتبر هذه النسبة جيدة بالرغم من الظروف التي مرت بها البنوك وأجبرتها على حجز مخصصات خسائر ائتمان كبيرة، حيث بلغت في الفترة ذاتها تلك المخصصات التي جنبتها البنوك نحو 3.5 مليارات دينار. وخلال فترة الخمس السنوات الأخيرة (2018-2022)، حقق بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح بين البنوك الكويتية، حيث بلغت أرباحه 1.9 مليار دينار، وقد وزع منها نحو 56% أرباحا نقدية على مساهميه بما يعادل 1.06 مليار دينار.



اما بالنسبة لعام 2022، فقد وزع «الوطني» أرباحا نقدية قيمتها 264 مليون دينار أي ما يعادل 52% من صافي الأرباح المحققة والتي بلغت بلغت 509 ملايين دينار، وتعتبر هذه النسبة الأدنى في السنوات الخمس الماضية واقل من المعدل العام الذي بلغ 56%، وذلك نتيجة الارتفاع القياسي في صافي الأرباح خلال السنة.



وحقق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال السنوات الـ 5 الماضية ثاني أعلى صافي أرباح بإجمالي 1.23 مليار دينار، وزع منها أرباح نقدية قيمتها 640 مليون دينار على مساهميه أي ما يعادل نسبة توزيعات إلى صافي الأرباح بلغت 52% في حين كانت توزيعاته النقدية على المساهمين عن 2022 الأعلى والأفضل تاريخيا حيث بلغت 200 مليون دينار أي ما يعادل 56% من صافي الأرباح لعام 2022 والتي بلغت 357.7 مليون دينار.



اما بنك الخليج فقد حقق في 5 سنوات 2018-2022 رابع أعلى صافي أرباح بإجمالي 253 مليون دينار حيث وزع منها أرباحا نقدية قيمتها 129 مليون دينار على مساهميه (ثالث اعلى توزيعات نقدية) أي ما يعادل نسبة توزيعات إلى صافي الأرباح بلغت 51% في حين كانت توزيعاته النقدية على المساهمين عن عام 2022 الأعلى والأفضل تاريخيا حيث بلغت 32 مليون دينار أي ما يعادل 52% من صافي الأرباح لعام 2022 والتي بلغت 61 مليون دينار.



كما وزع بنك برقان في آخر 5 سنوات أرباحا نقدية قيمتها 116 مليون دينار في حين حقق صافي أرباح خلال الفترة ذاتها قدرها 298 مليون دينار، أما بنك بوبيان فقد بدأت توزيعات أرباحه النقدية بالتحسن في عام 2022 حيث وزع 22.4 مليون دينار من صافي أرباحه التي بلغت 57.8 مليون دينار ويبقى عام 2019 الأفضل من حيث التوزيعات النقدية التي سجلت حينها 26 مليون دينار.