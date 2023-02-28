

عبدالعزيز الفضلي



قام وكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة د.غانم السليماني باستقبال الوفد الطلابي للبرلمان العربي للطفل بقاعة التشريفات بمطار الكويت قادما من الشارقة.



وقال د.السليماني خلال استقبال رئيس الوفد الطلابي موجه اللغة العربية ناصر العيبان ورئيسة البرلمان العربي للطفل الطالبة جنان الشريف والوفد الطلابي بعد عودتهم من الشارقة ان الإنجاز يعكس صورة الكويت المشرقة وتجربتها الديموقراطية إلى جانب قدرة أبنائنا الطلبة على تمثيل الكويت في الخارج بصورة مشرفة وإنجاز كويتي جديد.



وأكد د.السليماني ان فوز الطالبة الكويتية جنان جابر الشريف برئاسة البرلمان العربي للطفل للدورة الثالثة بعد منافسة محتدمة في جولتين والتي عقدت في دولة الامارات العربية المتحدة يعد فخرا لجميع منتسبي وزارة التربية وطلبتها.



وأضاف أن لمشاركة الطلاب في هذا المحفل، الكثير من المعاني والمفاهيم، ويهيئ البرلمان لأعضائه الفرصة للطلبة لتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم خلال المجلس البرلماني العربي المخصص للصغار، من خلال توفير التدريب اللازم والإشراف على تنظيم الجلسات التي تعقد كل عام مرتين لتعزيز تنمية الشعور العربي المشترك.



وثمن وكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة جهود الاسرة التربوية وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ووكيل الوزارة والمسؤولين والمشرفين على تمثيلهم للكويت خير تمثيل.



وثمن د.السليماني دعم صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت لأبنائه الطلبة في كل الدول العرب، ليمثلوا صوت الطفل العربي كما أشاد بجهود أولياء الأمور.