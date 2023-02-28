قام أمين سر رئاسة الجمهورية المصرية عبدالعزيز الشريف المبعوث الخاص للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنقل رسالة تهنئة من الرئيس السيسي الى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية وذلك بمقر السفارة الكويتية في القاهرة.



وقال سفير الكويت لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم في تصريح لـ«كونا» إن «المبعوث الخاص للرئيس السيسي نقل أصدق تحيات وتهاني الرئيس المصري الى اخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما».



وأضاف ان المبعوث الرئاسي نقل كذلك تحيات الرئيس المصري الى حكومة الكويت وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 62 للاستقلال والذكرى الـ 32 ليوم التحرير وتمنياته للكويت المزيد من التقدم والرخاء والأمان.



وذكر السفير الغانم انه نقل بالمقابل تحيات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين الى الرئيس المصري، مشددا على عمق العلاقة التي تربط بين القيادتين والشعبين الشقيقين.



وأوضح أن اللقاء استعرض مجمل العلاقات الأخوية التي تربط بين الكويت ومصر والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها وضرورة الدفع بها الى آفاق أرحب ومستويات أفضل في جميع المجالات.



وأشاد بالترحيب الذي يلقاه الكويتيون في بلدهم الثاني مصر، معربا عن الشكر والتقدير لما يلقاه من ترحيب منذ وصوله «الى هذا البلد الحبيب حيث الأبواب دائما مفتوحة».



وعن تطور العلاقات الكويتية ـ المصرية خاصة مع مرورها بأكثر من 60 عاما، وصف السفير الغانم هذه العلاقات بأنها «تاريخية وراسخة ومتجذرة ولا يمكن اختصارها في هذا اللقاء البسيط».



وقال: ان هناك «وقفات ومحطات» سواء من الجانب المصري أو من الجانب الكويتي، مشيرا الى مساهمة مصر «بشكل ايجابي» في التنمية بالكويت وبالمقابل تساهم الكويت وتدعم شقيقتها مصر في شتى المناسبات.