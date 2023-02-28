

القاهرة ـ ناهد إمام



أقام سفيرنا لدى مصر ومندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ62، والذكرى الـ32 لعيد التحرير، في فندق ريتز كارلتون بحضور حرم السفير وأعضاء السفارة.



وحضر الاحتفال، وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ولفيف من الوزراء منهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، ووزير التموين د.علي مصيلحي، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وعدد من السفراء والشخصيات العامة المصرية والعربية، يتقدمهم أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وأحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت الطيران، ونخبة من الفنانين منهم الفنان السوري جمال سليمان وعدد من رجال الإعلام والصحافة.



وبدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الجمهوري لكل من جمهورية مصر العربية والكويت.



وفي كلمته، أكد السفير غانم صقر الغانم، على أنه مع احتفالات الاعياد الوطنية لبلاده الكويت، يمر جزء مهم من العالم بظروف استثنائية صعبة، حيث في فلسطين الحبيبة يواجه الأشقاء هناك سياسات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي ما فتئت منذ وصولها الى السلطة من استباحة دماء الشعب الفلسطيني الاعزل وانتهاك مقدسات المسلمين والمسيحيين على حد سواء دون رادع من المجتمع الدولي.



وأشار السفير الغانم أيضا إلى ما يمر به الشعبان السوري والتركي نتيجة الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين، لذلك فنحن نعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني الأبي ضد السياسات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال وكذلك مع الشعبين السوري والتركي في مصابهم الجلل، سائلين الله ان يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم.



وأشاد السفير الغانم بالاحتفال على أرض مصر الحبيبة وفي ضمائرنا وعقولنا مشاعر للاخوة والاعتزاز والاحترام الذي يمتد من الكويت وأبراجها وخليجها العربي الى مصر الكنانة بأهرامها ونيلها الأبي.



وقال الغانم: ان مشاركة مصر للكويت بهذه الاحتفالات تعكس مدى مكانة الكويت في قلوبكم ومكانتكم في قلب الكويت وأهلها قيادة وشعبا، كما نؤكد على متانة العلاقة الاخوية التي تربط قيادتي وشعبي الكويت ومصر الشقيقة ارض الكنانة بلد الصداقة والمحبة والانسانية والسلام، هذه العلاقة التي تظللها العلاقة الاخوية بين صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف السفير قائلا: «ان الكويت ارض الصداقة والسلام لطالما سعت وأيدت وعملت على ارساء دعائم السلام وقيم الخير بين الشعوب ودأبت دائما على ارساء دعائم العلاقات الاخوية الكويتية -المصرية امتدادا لعلاقات تاريخية ساهمت في دفع عجلة التقدم والتنمية في البلدين الشقيقين على كل المستويات وتطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا العربية والاسلامية».



وأشار الغانم إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، احتلت خلالها الكويت مراكز متقدمة في حجم الاستثمار في مصر ليكون لها دور بارز في عملية التنمية في مصر بمثل ما تساهم الجالية المصرية بدور بارز في عملية التنمية في الكويت.



وأكد السفير زيادة العلاقات الثقافية عمقا ورسوخا في ظل حجم التبادل الثقافي واحتضان مصر لعدد كبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية، فضلا عن العديد من المستثمرين والسائحين الكويتيين الذين ينعمون في رحابها بالحب والامان



واختتم قائلا: «لا يسعني بهذه المناسبة الوطنية الا ان اؤكد بفخر مدى سعادتي بتواصل اشقائنا واصدقائنا باحتفالاتنا بالعيد الوطني وذكرى التحرير بما يرسخ مشاعر الاخوة بين شعبينا الشقيقين ويؤكد على عمق العلاقة ببن الكويت ومصر».



وزير البترول نيابة عن رئيس الوزراء



وخلال الاحتفال، نقل وزير البترول المصري م.طارق الملا تهنئة رئيس مجلس الوزراء المصري، د.مصطفى مدبولي، وتحياته وتهنئته وأمانيه الطيبة للكويت الشقيقة قيادة وشعبا.



وأعرب م.الملا، عن سروره مشاركة الكويت احتفالاتها المباركة بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني للاستقلال، والذكرى الثانية والثلاثين لعيد التحرير، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



وقال: إن مصر والكويت دولتان تمتد أواصر الترابط والتعاون بينهما، قيادة وحكومة وشعبا، وأستحضر هنا الكلمات الملهمة لقائد الاستقلال الشيخ عبدالله السالم، «ستستمر الكويت دائما بإذن الله في طريقها الذي خطته لنفسها، دولة عربية تتضامن مع شقيقاتها في كل ما يعود بالخير على الأمة العربية، دولة مستقلة تؤيد حق كل بلد في نيل حريته واستقلاله، دولة محبة للسلام تؤيد كل من يسعى إليه متمسكة في كل ذلك بميثاق الأمم المتحدة».



وأضاف وزير البترول: ان هذا التوجه تتبناه مصر وتصر عليه كحق عادل للدول والشعوب، فالعلاقة بين مصر والكويت نموذج يحتذى في العلاقات العربية -العربية ويجمعهما تاريخ مشترك وتوافق في الرؤى واحترام متبادل.



واشار م.الملا إلى أنه تأسيسا على العلاقات شديدة الخصوصية التي تجمع مصر والكويت، والتي سجلها التاريخ وأكدتها المواقف المتبادلة، تعمل الدولتان الشقيقتان باستمرار على تعزيز العلاقات الاقتصادية، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تنمية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مما جعل مناخ مصر جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، كما ساهم في زيادة حجم تواجد المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.



وأضاف أنه في عام 2014، قامت مصر والكويت بتأسيس واحد من مجالس التعاون المهمة بين البلدين وهو مجلس التعاون المصري -الكويتي بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والسعي نحو تعاون أكبر في مجال الاقتصاد والاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يزيد على 15 مليار دولار، مما يجعل من الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر ورابع أكبر شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة في مصر.



وأكد وجود تعاون مثمر وبناء بين الدولتين آخذا في التطور، فهناك ما يزيد على 100 اتفاقية مشتركة تربط بين البلدين في مختلف المجالات إلى جانب استثمارات وبرامج تنموية تجسد الطبيعة المتميزة لتلك العلاقات، إضافة إلى التنسيق والتقاء الرؤى حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.



وتأسيسا على العلاقات شديدة الخصوصية التي تجمع مصر والكويت، والتي سجلها التاريخ وأكدتها المواقف المتبادلة، تعمل الدولتان الشقيقتان باستمرار على تعزيز العلاقات الاقتصادية، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تنمية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مما جعل مناخ مصر جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، كما ساهم بزيادة حجم تواجد المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.



وأكد م.الملا على العمق الاستراتيجي والثقل الذي تتمتع به الدولتان في موقعهما الجغرافي وتوظيف ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويخدم أهداف التنمية المستدامة وحقوق الشعوب في التنمية والرفاهية.



واختتم كلمته مؤكدا على دعم مصر المستمر للكويت الشقيقة لتحقيق المزيد من الرفعة والتنمية.



فيلم تسجيلي وتقطيع كيكة الحفل



كما تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية -الكويتية وتطورها.



وعقب كلمات الترحيب، قام السفير غانم صقر الغانم وعدد من الضيوف بتقطيع تورتة الاحتفال والتقاط الصور التذكارية الخاصة بالحفل.