

محمد الجلاهمة



أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن إجراء مزاد علني غدا الأربعاء، مشيرة إلى ان المزاد سيطرح للبيع خلاله 3754 كروز سجائر متنوعة ضبطت قبل تهريبها الى خارج البلاد الى جانب 149 هاتفا ولابتوب وتابلت بواقع 8 هواتف نقالة و48 جهاز لابتوب و93 تابلت إلى جانب 35 ساعة و128 نظارة وطرد اكسسوارات وبضائع أخرى متنوعة.

ودعت الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى الحضور الى بيت المال بمنطقة الصليبية على الدائري السادس في الثالثة والنصف عصرا، مشيرا الى ان لجنة المزاد لها الحق في بيع البضائع المعروضة في صفقة واحدة او من خلال عدة صفقات على أن يكون الدفع بـ «الكي نت».