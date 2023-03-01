

القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي، زوال عضوية المستشار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مؤكدا أنه لا صحة لعودته من جديد عقب أداء فترة الحبس المحددة بمدة شهر تنفيذا لحكم نهائي لسب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.



وقال الشاذلي إن اللائحة الاسترشادية، لا تمكّن مرتضى منصور من العودة لرئاسة الزمالك بعد زوال عضويته بسبب حكم مقيد للحرية، مضيفا: «زوال العضوية يستند إلى حكم القضاء، وبالتالي عضوية رئيس الزمالك زالت ليس بقرار من وزارة الرياضة أو النادي وإنما بحكم قضائي».



وعن أحقية أو عدم أحقية مرتضى منصور في الترشح للانتخابات المقبلة؟، قال الشاذلي: «لابد من توافر شرط حسن السير والسلوك في شروط الشخص المترشح لمجلس الإدارة وإذا قدم مرتضى أوراقه ستكون هناك لجنة معنية هي من تحدد أحقية المرشحين وتحدد استيفاء الشروط أو عدم استيفائها».



يذكر أن مرتضى منصور نقل أمس إلى مستشفى سجن وادي النطرون لقضاء مدة العقوبة.



وفي سباق الدوري وضمن منافسات الجولة 20، حقق أسوان مفاجأة كبيرة بالفوز على غزل المحلة 2-1 ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة بالمركز السابع، كما سجل الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على طلائع الجيش بنتيجة 4-3، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة احتل بها المركز الرابع، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 17 نقطة في المركز الـ 13 بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الـ 18 والأخير.



ومن المقرر أن تقام اليوم مباراة وحيدة ضمن الجولة 20 تجمع فاركو والمقاولون العرب.