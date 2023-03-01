أسامة أبو السعود



بمناسبة احتفالات السفارة بالأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة، وتحت رعاية سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أقيمت فعالية «معا في حب الكويت» بالمرسم الحر، حيث شارك 40 فنانا من الجالية المصرية وكذلك أشقاؤهم الفنانون من دولة الكويت وأيضا من الجاليات الأخرى من لبنان والعراق وفلسطين في رسم لوحة جدارية بطول 20 مترا تحمل الومضات التراثية للبلدين في نسيج فني مشترك.



وقدم السفير المصري أسامة شلتوت التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، أدام الله أفراح الكويت وجعلها دار أمن وأمان.



وأشاد شلتوت بتلك المناسبة، مشيرا إلى أنها السادسة ضمن سلسلة احتفالات السفارة بالأعياد الوطنية لدولة الكويت، حيث تأتي بمشاركة الإخوة الفنانين الذين يستظلون تحت سماء الكويت باختلاف جنسياتهم ليعبروا عن سعادتهم بأعياد الكويت، فهي مناسبة صادقة تعبر عن اعتزاز الشعوب بحضارتها.



وشدد السفير المصري أسامة شلتوت على أن العلاقات الكويتية -المصرية راسخة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فهي تتميز بالخصوصية من خلال الروابط العائلية والمصاهرة، وأيضا هناك دعم متبادل على كل الأصعدة، وهي مستمرة من خلال الزيارات الكثيفة المتبادلة وعلى رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي للكويت الشقيقة خلال احتفالات الكويت في شهر فبراير، حيث كانت الزيارة الأولى لرئيس دولة بعد انتهاء جائحة كورونا لتقديم التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، كما عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت كل المسارات العالقات ودفعها إلى آفاق أرحب.



وأضاف شلتوت أن فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير إنما هي أصدق تعبير عن عمق الأواصر التي تجمع الشعبين منذ القدم، حيث قدم الفنانون عملا فنيا جماعيا مشتركا بصفة واحدة وصياغة مكتملة للكيان العربي يحمل أصالة وتاريخ البلدين في قالب فني مشترك.



هذا، وأعرب الأمين العام المساعد لقطاع الفنون التشكيلية مساعد الزامل عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من الجالية المصرية والمواطنين وتلاحمهم واشتراكهم بالفكرة والموضوع في عمل فني واحد مشترك من خلال 40 فنانا عبروا فيه عن الثقافة المصرية -الكويتية في قالب فني بهيج يحمل العديد والكثير من الخبرات المكتسبة بينهم، فالثقافة والفن كانت لهم الرابط الذي تألف بالمحبة الصادقة.



وفي السياق ذاته، قدمت القنصل العام لجمهورية مصر العربية د.هبة زكي كل التهاني لدولة الكويت حكومة وشعبا، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في الفرحة مع الأشقاء من دولة الكويت لأول مرة منذ وصولها لتولي مهام منصبها، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية وعلاقة المحبة بين أبناء الشعبين والتي يدلل عليها ذلك العمل الفني، فأبناء الجالية فخورون بوطنهم الثاني الكويت ويبذلون كل جهد مع باقي الجاليات الأجنبية لتحقيق التنمية والتطور الذي تستحقه الكويت وشعبها الأصيل. وأضافت زكي أن الفنون هي أصدق تعبير للمشاعر التي يحملها أبناء الشعبين لبعضهما البعض.