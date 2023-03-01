5.5 ملايين دينار عمليات البيع .. تشكل 56.2% من الإجمالي.. و4.3 ملايين للشراء



شريف حمدي



استهل كبار الملاك بالبورصة الكويتية تعاملات 2023 بتوازن بين البيع والشراء مع جنوح نسبي للبيع، حيث سجلت قيمة تعاملاتهم انخفاضا لافتا إذا ما قورنت بتعاملات يناير 2022 وذلك بنسبة 81%، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات الكبار بسوق الأسهم الكويتي 9.8 ملايين دينار، تراجعا من 51.4 مليون دينار في يناير 2022، واقتصرت التعاملات على بيع وشراء ودخول.



ويرجع السبب في انخفاض قيمة تعاملات كبار الملاك إلى عدم تنفيذ عمليات بقيم مرتفعة كالتي تمت في يناير 2022 ببيع مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (شركة الخليج الوطنية القابضة) لأسهم شركة الاستثمارات الوطنية، من خلال عمليتين تقدر قيمتهما بـ 28.6 مليون دينار.



ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات يناير الماضي تبين ما يلي:



٭ جرت التعاملات على اسهم 9 شركات موزعة على قطاعات السوق من خلال 13 عملية، مقابل التعامل على 23 شركة من خلال 33 عملية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يظهر تحفظا لافتا في تعاملات كبار الملاك خلال بداية العام الحالي.



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على اسهم 3 شركات مدرجة من خلال 7 عمليات، وقدرت قيمتها الإجمالية بـ 5.5 ملايين دينار تشكل 56.2% من الإجمالي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على اسهم 4 شركات من خلال 4 عمليات، وبلغت قيمتها الإجمالية 4.3 ملايين دينار تشكل 43.8% من الإجمالي.



٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات محدودة بدخول مستثمرين في قائمة الكبار على شركتين فقط لتظهر حصصهم بأعلى من 5%، وهذه العمليات تمت على اسهم مجموعة ارزان المالية، وذلك بظهور الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة ضمن قائمة كبار الملاك بالشركة بنسبة تملك 5.05% كثالث اكبر الملاك.



٭ ثاني عمليات الدخول كانت دخول فهد عبدالرحمن البكر ومجموعته (أولاده القصر وشركة البكر بتروليوم للتجارة العامة والمقاولات) على الشركة الكويتية الاماراتية القابضة لتصبح نسبته 5.8% ليكون ثالث أكبر الملاك.



٭ خلت تعاملات كبار الملاك بالبورصة الكويتية خلال يناير الماضي من عمليات التخارج بأقل من 5%.



٭ نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عمليتي بيع خلال الشهر الماضي بقيمة 5.1 ملايين دينار تشكل 52% من إجمالي القيمة، وكانت الأولى عبارة عن بيع 0.51% من أسهم شركة «اس تي سي» بقيمة 3.7 ملايين دينار لتتقلص نسبة «التأمينات» من 9.82% إلى 9.31%، أما الثانية فكانت بيع 0.59% من أسهم بنك الكويت الدولي KIB بقيمة 1.4 مليون دينار لتصبح النسبة الحالية 6.98% بعد أن كانت 7.57%.