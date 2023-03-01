

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد»، نقلا عن مصادر في الصناعة النفطية، أن طرح مناقصة مشروع توسعة محطتين لتصريف مياه الصرف لقطاع النفط والغاز في الكويت قد تأجل، علما أن شركة نفط الكويت هي صاحبة المشروع، والرقم المرجعي للمشروع هو EF/ 2058.



وكان من المتوقع في السابق أن يتم إصدار دعوة لتقديم عطاءات على المشروع، والتي تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دينار (650 مليون دولار)، للمقاولين في نهاية عام 2022. ومن المتوقع بعد ذلك طرحها في مناقصة في أوائل عام 2023.



وأبلغت مصادر الصناعة مجلة ميد أنه من المرجح الآن طرح المناقصة إما في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن استقالة الحكومة في يناير الماضي كان لها تأثير سلبي على الجداول الزمنية لمعظم المشاريع.



وعلى مدى السنوات الأخيرة، أثر عدم الاستقرار السياسي بشكل كبير على قدرة البلاد على الموافقة على مشاريع البنية التحتية الكبرى. وكانت أحدث حكومة أدت اليمين الدستورية في أكتوبر وهي الحكومة السادسة في البلاد خلال 3 سنوات.



وفي عام 2022، ذكرت مجلة ميد أنه تمت الموافقة على ميزانية المشروع. ويشمل نطاق العمل فيه توسيع المرافق الحالية المعروفة باسم EWDP-1 وEWDP-2.



يقع EWDP-1 على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت، أما الثاني EWDP-2 فيقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة.



وختمت ميد بالقول إنها كانت قد ذكرت في ديسمبر 2021 أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات والهندسة الأمامية للمشروع.



كان التخلص من المياه المنتجة بالبترول مصدر قلق لشركة نفط الكويت منذ عقدين على الأقل.



وقد شهد حقل برقان النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفط في العالم، زيادات متتالية في محتوى الماء في النفط الذي ينتجه. ويتم التخلص من الكثير من مياه الصرف باستخدام آبار الحقن المخصصة المخصصة لهذا الغرض.