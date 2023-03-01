

أعلن البنك الأهلي المتحد أنه بدءا من أمس عن قيام البنك بدعم خدمة جوجل باي (Google Pay)، والتي تتيح لحاملي البطاقات إتمام عمليات الدفع على نحو سهل وآمن دون تلامس، حيث يمكنهم تخزين البطاقات الرقمية على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد والأجهزة الذكية من الساعات والأجهزة اللوحية المدعمة بنظام Wear OS.



وأوضح البنك أن هذه الخدمة المبتكرة تتيح لحاملي بطاقات البنك الأهلي المتحد تخزين بطاقات الائتمان والدفع المسبق في google pay، وهي محفظة رقمية يتم إطلاقها في الكويت، ومن خلالها يمكن للعملاء تنفيذ عمليات الدفع في أي مكان يتم فيه قبول عمليات الدفع دون تلامس. وبالإضافة إلى بطاقات الدفع، كما يمكن لحاملي البطاقات حفظ بطاقات الولاء وبطاقات صعود الطائرة وتذاكر الفعاليات والوصول إليها عبر محفظة google pay.



إضافة إلى هذه الميزات الفائقة، يجعل استخدام «google pay» المدفوعات أكثر أمانا من خلال تطبيق مستويات متعددة من الأمان، مما يعزز مستوى الحماية التي توفرها بالفعل بطاقات البنك الأهلي المتحد. وتشتمل هذه الميزة الفائقة على الترميز القياسي المستخدم في البطاقات المصرفية بصورة إلكترونية.



وهذا يعني أن المعاملات تتم باستخدام رقم بطاقة افتراضي (رمز مميز) عند استخدام البطاقة المخزنة في محفظة google pay للدفع، وهذا الرمز خاص بالجهاز ومرتبط برمز أمان ديناميكي صالح لعملية واحدة، مما يوفر مستوى إضافيا من الحماية من عمليات الاحتيال.



وتعليقا على إطلاق البنك الأهلي المتحد لخدمة Google Pay، قال رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار: «مع تزايد الطلب على عمليات الدفع اللاتلامسية، وتفضيل العملاء لاستخدام حلول دفع بسيطة وآمنة، يسعدنا التعاون مع Google لنقدم لعملائنا تجربة دفع رقمية وسلسة. ونحن في البنك الأهلي المتحد نسعى دائما لتقديم خدمات مبتكرة لتسهيل الحياة اليومية لعملائنا، وخاصة ممن يفضلون الدفع باستخدام الهواتف أو الساعات الذكية».