تقول دراسة علمية أجريت في بريطانيا إن ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة يوميا بالنسبة لمن تزيد أعمارهم على أربعين عاما لا تحافظ على اللياقة البدنية فحسب، بل ربما أيضا تقلل من احتمالات دخولهم المستشفى.

وذكر الخبراء أن هذه الدراسة تسلط الضوء على مزايا إضافية لممارسة الرياضة بجانب الفوائد المعروفة مثل اكتساب الجسم الرياضي واللياقة البدنية وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «جاما نتورك أوبن» وشملت قرابة 82 الف شخص بالغ في بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 42 و78 عاما، عن أن البالغين الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم تتراجع فرص دخولهم المستشفيات لدواع صحية مختلفة في الأعوام المقبلة، ومن بين هذه الأمراض التي تقي منها الرياضة المنتظمة الالتهاب الرئوي ومضاعفات السكري والجلطات والتهابات المسالك البولية.