

تحت رعاية نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية د.أسامة السعيد، تستعد كلية الطب لعقد المؤتمر السنوي السابع والعشرين للملصق العلمي لمركز العلوم الطبية خلال الفترة من 8 - 9 مارس 2023، على مسرح مركز العلوم الطبية - بالجابرية.



وفي هذا الصدد، ذكرت القائم بأعمال العميد المساعد لشئون الأبحاث والدراسات العليا بكلية الطب ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.هبة الحسيني أنه سيتم عرض إجمالي 150 ملصقا في مؤتمر هذا العام، وللمرة الأولى سيقدم الفائزون في الملصق العلمي عروضا شفهية بشكل حضوري في يوم المؤتمر.



وأضافت د.الحسيني أن اللجنة المنظمة للمؤتمر قامت بدعوة البروفيسور كارل ويناند لارو المتخصص في علم الأمراض التجريبي في كلية الطب بجامعة دبلن، وأستاذ طب الأيض بجامعة أولستر لإلقاء محاضرة بعنوان «لماذا نتوقع حدوث ثورة في علاجات السمنة؟»، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة عمداء وأعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم الطبية والتأهيلية، وكلية الصحة العامة، إضافة إلى الطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها، إلى جانب مشاركة جامعات من دول الخليج.



والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد حلقة وصل بين العلماء في مختلف التخصصات لتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين المميزين بدراستهم في العلوم المختلفة، والتي تسهم في تطوير المنظومة الصحية والعلمية.



وأوضحت د.الحسيني أن الهدف من المؤتمر هو عرض نتاج الأنشطة البحثية وآخر المستجدات الطبية والبحثية في مجال الطب الحديث.