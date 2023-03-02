2000 «درون» رسمت لوحات فنية في سماء الجزيرة الخضراء بالتعاون مع «المشروعات السياحية»

الشركة رعت مهرجان «فبراير الكويت» بمشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعالم العربي



كعادتها في شهر فبراير من كل عام، تخصص «زين» برنامجا شاملا ومتجددا من الفعاليات والأنشطة والمبادرات الاجتماعية لمشاركة الشعب الكويتي بهجته وفرحته في موسم الأعياد الوطنية تحت شعار «يا زين الكويت»، وذلك تعبيرا عن حبها ووفائها للكويت في أعيادها.



ودائما ما تحرص «زين» على مشاركة الشعب الكويتي فرحة وبهجة الأعياد الوطنية من خلال دعمها للعديد من البرامج والفعاليات التي تعكس حب الكويتيين لوطنهم في هذه المناسبة الغالية في كل عام، خاصة أن هذا العام صادف الذكرى الـ 62 لليوم الوطني والـ 32 للتحرير.



ووضعت زين بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني خلال فترة الأعياد الوطنية إيمانا منها بأهمية دور القطاع الخاص خاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته الوطنية، فقد تعود المجتمع الكويتي على رؤية زين دائما في أكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تستضيفها البلاد عاما بعد عام، لتضيف إليها بصمتها الخاصة وتعكس من خلالها قيم علامتها التجارية «زين عالم جميل»، وتشارك فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة، خاصة في فترة الأعياد الوطنية.



وفي هذا التقرير، تستعرض زين مجموعة من أبرز الأنشطة والبرامج التي تبنتها ودعمتها خلال شهر فبراير 2023 لتفعيل دورها بالمشاركة الوطنية:



عروض «الدرون» في الجزيرة الخضراء



قبل انطلاق موسم الأعياد الوطنية بأشهر، حرصت زين على تجهيز وإعداد مشروع احتفالي ضخم يليق بمكانة الكويت وأعيادها ورموزها، وارتأت أن تعول على استثمارها في التكنولوجيا لتخرج المشروع بأبهى صورة ممكنة، وهو ما أثمر بتعاونها مع شركة المشروعات السياحية لتقديم عروض ضوئية جوية شاركت فيها 2000 طائرة مسيرة «درون» من زين رسمت أجمل اللوحات الوطنية في سماء الجزيرة الخضراء.



وقدمت «زين» بالتعاون مع «المشروعات السياحية» ثمانية عروض باهرة على مدار شهر كامل بمشاركة 2000 طائرة درون، وهو ما يعتبر إنجازا تقنيا أتى لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الإنجاز الذي تفخر الشركة بتحقيقه باسم الكويت.



وحلقت أسراب طائرات الدرون في سماء مدينة الكويت وبالتحديد في منطقة الجزيرة الخضراء، لتتلألأ من خلاها بلوحات فنية ضوئية متحركة أبهرت الجماهير الغفيرة التي حضرت لمشاهدة العرض، وشملت اللوحات العديد من الرموز الوطنية الأصيلة مثل علم الكويت والشعار الرسمي لاحتفالات هذا العام «عز وفخر»، ولوحات من ماضي الكويت مثل الغوص للبحث عن اللؤلؤ وحياة البادية وغيرها.



وبعدها انتقلت اللوحات إلى كويت الحاضر لترسم مجموعة من الرموز العمرانية البارزة مثل قصر السيف ومبنى مجلس الأمة والمسجد الكبير وأبراج الكويت والعديد من المباني الحديثة، وتوجت العروض بصور لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله.



مهرجان «فبراير الكويت»



قدمت «زين» رعايتها الرسمية لمهرجان فبراير الكويت 2023 الذي نظمته شركة روتانا على مدار شهر فبراير بمشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعالم العربي في مسرح «الأرينا كويت» بمول 360 احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت.



وتفخر «زين» بدعمها الاستراتيجي لهذا المهرجان الوطني منذ نشأته انطلاقا من التزامها بالتواجد الرئيسي والفعال في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تصاحب المناسبات الوطنية للكويت في شهر فبراير من كل عام، خاصة أن الجمهور الكويتي ينتظر هذا الحدث الوطني الضخم كل عام كونه يستقطب كوكبة من نجوم الغناء الكويتي والخليجي والعربي.



واستضاف المهرجان نخبة من النجوم، منهم الفنان نبيل شعيل، والفنانة أصالة نصري، وفنان العرب محمد عبده، والفنان مطرف المطرف، والفنانة أنغام، والفنان ماجد المهندس، والفنانة نانسي عجرم، والفنان أصيل أبوبكر، والفنانة نوال الكويتية، والفنان عبدالله الرويشد، والفنانة أليسا.



أنشطة ترفيهية في «ونتر وندرلاند»



تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية مع «ونتر وندرلاند» الكويت، المشروع الترفيهي الأكبر والأول من نوعه في البلاد بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، نظمت زين عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لزوار «ونتر وندرلاند» بالتعاون مع إذاعة 360 أف أم احتفالا بالأعياد الوطنية.



ونظمت زين الأنشطة في جناحها الخاص في «ونتر وندرلاند»، وقد شهدت إقبالا جماهيريا ضخما من العائلات والشباب والأطفال، حيث قام الإعلامي المتميز أسامة فودا بإمتاع الجمهور بالعديد من الفقرات التفاعلية والترفيهية التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 360 أف أم مباشرة من جناح الشركة، وشهدت الفعالية تقديم العديد من الجوائز على الجماهير والفائزين على مدار أسبوع.



احتفال موظفي «زين»



وكعادتها السنوية، نظمت زين احتفالية خاصة لموظفيها احتفاء بالأعياد الوطنية للكويت في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ بحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية، حيث اجتمعت عائلة زين على أنغام حب الوطن تعبيرا عن حبهم ووفائهم للكويت في أعيادها تحت شعار «يا زين الكويت».



وشهدت الاحتفالية حضور مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة، بالإضافة إلى حشد كبير من موظفي زين من مختلف القطاعات والإدارات، وذلك في أجواء وطنية جميلة عكست روح العائلة الواحدة.