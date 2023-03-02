وزير التربية لقياديي «الجهراء»: استمرار سياسة الباب المفتوح.. وإنجاز المعاملات دون تأخير



عبدالعزيز الفضلي



أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه الوفد الطلابي، بحصول الطالبة الكويتية جنان الشريف على منصب رئيس البرلمان العربي للطفل، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية والتي تم اختيار إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مقرا دائما لأمانته العامة، مؤكدا أن هذا الفوز يعد إنجازا مشرفا لأبناء الكويت، والذي يضاف إلى سلسلة من الإنجازات الدولية والخليجية التي حصلت عليها وزارة التربية بسواعد أبناء الكويت الطموح والمبدع، والتي جاءت ثمرة نتاج العمل المتواصل، وتكامل الجهود من كل منتسبي وزارة التربية، وتعاون وتشجيع ودعم أولياء الأمور. وأوضح العدواني لدى استقباله الوفد الطلابي ومشرف الوفد موجه اللغة العربية ناصر العيبان في مكتبه بعد عودته من الشارقة «حرص وزارة التربية على تعزيز الأنشطة الطلابية، والمشاركات الخارجية، لما لها من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة، ورفع مستواهم العلمي، وصقل مواهبهم، وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية، ودفعهم للمشاركة الإيجابية في صنع واتخاذ القرار، ويأتي ذلك تماشيا مع التوجيهات الكريمة للقيادة السياسية في أهمية رعاية النشء وتعزيز الاهتمام بالطاقات والكفاءات الوطنية المتميزة، وتوفير كل الإمكانات والدعم اللازم لهم، من أجل تخريج جيل ذي مهارات قيادية، واع وقادر على ممارسة أدواره المختلفة في كل المجالات، للمساهمة في خدمة مجتمعه وتنميته، وبناء وطنه».



من جانب آخر، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بزيارة مفاجئة صباح أمس الأربعاء إلى منطقة الجهراء التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير العمل فيها.



وخلال زيارته، أكد الوزير العدواني ضرورة الاستمرار في اتباع سياسة الباب المفتوح واستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم حسب النظم واللوائح المعمول بها دون تأخير، لافتا إلى أن زيارته إلى المنطقة جاءت للاطلاع عن قرب على ملاحظات المراجعين وأيضا الموظفين والعمل على إزالة كل المعوقات. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن الوزير العدواني دخل صالة المراجعين بمفرده دون علم أحد، وعندما عرفه الموظفون طلب منهم عدم التصوير، حيث أبدى إعجابه بسير العمل في صالة المراجعين التي تضم أكثر من 40 «كاونتر»، وتقدم جميع الخدمات للمراجعين من معلمين وإداريين وطلبة، لافتة إلى أن الوزير العدواني خرج مرتاحا من الصالة لما شاهده من التزام من قبل الموظفين في خدمة المراجعين.



وأوضحت المصادر أن الوزير توجه بعد ذلك إلى مكتب مدير عام منطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد، والتقى معه وكذلك مديرة الشؤون التعليمية ندى المطيري وبقية المسؤولين في المنطقة. وأشاد بما شاهده من تطور ملحوظ في حسن سير العمل، متمنيا للجميع التوفيق في خدمة المنظومة التربوية.