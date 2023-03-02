قدم النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا جاء فيه: يرجى تزويدي بالآتي:



٭ صورة ضوئية لآخر إعلان لشركة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن توظيف الكويتيين من حملة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات، متضمنا الشروط والمتطلبات الخاصة بالتقدم لهذه الوظائف.



٭ بيان جميع الإجراءات الخاصة بتقييم المتقدمين للوظائف المشار إليها كالاختبارات وأنواعها والمقابلات الشخصية ومعايير المفاضلة الخاصة للاختيار النهائي للمتقدمين.



٭ ما الجهة التي أعدت اختبارات القبول كاختبار اللغة الإنجليزية واختبارات التخصص، كل على حدة، مع بيان التفاصيل التالية:



٭ هل تم إعداد الاختبارات من قبل فرق عمل أو من قبل أشخاص يمثلون تلك الجهة؟



٭ هل تم إعداد الاختبارات من قبل فرق العمل نفسها أو الأشخاص ممن قاموا بإعداد اختبارات سابقة في نفس التخصصات لشركة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟



٭ هل تم إعداد الاختبارات على شكل نماذج متعددة؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب يرجى بيان عدد هذه النماذج، ولماذا لم يتم إعداد بنك أسئلة شامل يتم من خلاله إعداد نماذج اختبار بطريقة عشوائية للمتقدمين للاختبار؟



٭ جدول بمواعيد الاختبار للمتقدمين للوظيفة باليوم والساعة ومدة الاختبار وعدد الأسئلة ومكان تقديم الاختبارات ورقم نموذج الاختبار، وذلك لكل تخصص على حدة.



٭ ما آلية تصحيح الاختبار والجهة أو الجهات المخولة بتصحيح الاختبارات وإعلان نتائجها؟



٭ هل قامت شركة خاصة بالتعاقد مع الجهة التي أعدت الاختبارات؟ وفي حال الجواب بالإيجاب، ما هذه الشركة، وهل هي مرخصة للقيام بهذا الإجراء، وكم بلغت قيمة عقود إعداد الاختبارات؟



٭ هل سمح لأي مسؤول في شركة البترول الكويتية أو الشركات التابعة لها بالإشراف على الاختبارات أو المصادقة على الأسئلة والأجوبة؟ وفي حال الجواب بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء هؤلاء المسؤولين وجهات عملهم ومسمياتهم الوظيفية ومبررات إشرافهم على الأسئلة والإجابات.



٭ جدول تفصيلي بعدد المتقدمين للوظائف المشار إليها في البند الأول من السؤال لكل تخصص على حدة، مع بيان الآتي:



٭عدد الناجحين في كل اختبار من إجمالي المتقدمين، ولكل تخصص على حدة.



٭ جدول تفصيلي بأعداد من لم يجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية والتخصص من إجمالي المتقدمين، ولكل تخصص على حدة، وذلك على النحو التالي:



٭ جدول بعدد الناجحين بحسب المعدل في جميع الاختبارات ولم يتم قبولهم في كل تخصص وأسباب عدم قبولهم للوظيفة.